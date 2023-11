La 6ème édition de la Journée nationale du partenariat Etat-Secteur privé (JNP), en Côte d’Ivoire, s’est tenue du 6 au 7 novembre à Abidjan, sous le thème : «La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d’Ivoire solidaire : quel partenariat Etat-Secteur privé?».

Cette rencontre s’est achevée mardi par l’adoption d’une série de recommandations faites par le Comité scientifique et relayées sur le site du gouvernement ivoirien.

Les experts ont plaidé pour le renforcement du cadre réglementaire sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) avec des incitations fiscales, l’adoption d’un décret fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi de la RSE et l’adoption d’un décret faisant obligation de publication des RSE extra-financières pour les entreprises de plus de 250 employés.

Ils ont également recommandé de consentir des incitations aux entreprises qui publient des rapports RSE, d’adopter un régime fiscal favorable au développement des filières vertes et de prévoir un prix d’excellence RSE à décerner par le Chef de l’État au cours de la Journée nationale d’excellence.

D’autres recommandations concernent, entre autres, la création d’un label RSE adapté aux réalités locales et en conformité avec les normes internationales, la création d’un guide de la RSE en Côte d’Ivoire qui regroupe la réglementation relative à la RSE, la publication d’un rapport national présentant un bilan annuel des pratiques RSE et la mise en place des programmes de renforcement des capacités des organisations de la société civile.

Les experts ont, par ailleurs, suggéré de renforcer l’engagement des faîtières et des organisations du secteur privé à promouvoir la démarche RSE, de sensibiliser et renforcer la formation des dirigeants sociaux et des cadres de l’administration sur les questions de RSE, ainsi que de créer une corporation RSE sous la forme d’une chambre et d’un ordre des experts RSE.

La JNP 2023, organisée par le Comité de Concertation Etat-Secteur privé (CCESP), a enregistré environ 5.000 participants dont des membres du gouvernement et des représentants des institutions régionales,dont notamment l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Banque africaine de Développement (BAD). Huit prix dits «Prix du dialogue public-privé» ont été décernés à l’issue de cette édition de la JNP, à des personnes et entreprises méritantes.