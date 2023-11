Initiée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la 3ème édition de la Foire commerciale intra-africaine baptisée «IATF2023» a ouvert ses portes au public ce jeudi 9 novembre au Caire, la capitale de l’Egypte.

La foire «IATF2023» relève d’une co-organisation de l’Union Africaine (UA) et du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), fondée en 2019.

«IATF2023» se veut la place de marché de la ZLECAf autour du thème central «Connecter les marchés africains» à l’Egypt International Exhibition Centre d’une part, et d’autre part à Al Manara International Conference Centre du Caire.

«43 milliards de dollars d’accords commerciaux, plus de 25 mille visiteurs, plus de 75 pays participants dont une majorité d’Etats africains, plus de 1.600 exposants» sont les principaux chiffres attendus à l’occasion de cette Foire panafricaine.

Au-delà de leur thématique centrale, les éditions de la Foire commerciale intra-africaine abritent aussi «l’IATF Virtuelle» décrite comme une vitrine permettant de présenter des biens, des services et des opportunités d’investissement en Afrique sur une plateforme interactive en ligne. «L’IATF Virtuelle» a la particularité de se poursuivre, même après la fin de la Foire commerciale intra-africaine.