Les prix du carburant à la pompe et de l’électricité partent à la hausse au Malawi dès ce vendredi 10 novembre 2023, conséquence directe de la dévaluation de la monnaie locale intervenue ce 09 novembre.

Selon un communiqué de l’Autorité de régulation de l’énergie du Malawi, le prix du litre l’essence passe de 1.746 kwacha à 2.530 kwacha (soit 1,52 dollar), tandis que le diesel est désormais vendu à 2.734 kwacha le litre contre 1.920 kwacha jusqu’à ce jeudi. Pour l’électricité, l’autorité annonce une hausse de plus de 40% sur les tarifs, en donnant comme argument l’inflation élevée dans le pays et la dévaluation de la monnaie nationale.

Ce 09 novembre 2023, le kwacha, monnaie nationale du Malawi, a été dévaluée de 30% par rapport au dollar. La Banque centrale malawite a expliqué que cette décision était nécessaire en raison de «déséquilibres persistants» entre l’offre et la demande sur le marché des changes et de la réapparition des possibilités d’arbitrage. Elle a promis de mettre en place une surveillance du marché afin d’«éviter les comportements désordonnés parmi les acteurs du marché, comportements qui pourraient entraîner une volatilité excessive».