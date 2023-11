Le chef d’Etat de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi adressera ce mardi 14 novembre depuis me Palais du peuple, un discours à la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, a annoncé samedi dernier à Kinshasa, le président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo.

«Je viens de signer une correspondance de convocation du Congrès pour mardi. Le président de la République fera, à cette occasion, une adresse à la Nation», a-t-il déclaré.

Si ce discours devant des députés et sénateurs se tiendra conformément à l’article 77 de la Constitution, il sera aussi le dernier du quinquennat de Tshisekedi, moins de deux mois avant le scrutin présidentiel du 25 décembre prochain.

Le chef d’Etat sortant qui brigue un second mandat, cherchera sans nul doute à vouloir convaincre ses compatriotes, non seulement du bien fondé des actions déjà accomplies, mais aussi lui réitérer sa volonté de poursuivre les chantiers engagés.

Félix Tshisekedi est aussi attendu à s’exprimer sur sa vision de gouvernement du pays, le dimanche 19 novembre devant des journalistes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) ayant publié, vendredi 10 novembre, le calendrier des enregistrements et des diffusions des émissions des candidats à la présidentielle.

Chacun des 26 candidats en lice se prononcera, pendant 90 minutes, du mercredi 15 à samedi 25 novembre, sur sept thématiques, à savoir la Politique nationale, administration territoriale et réformes institutionnelles ; la Justice et Droits humains ; la Sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale; les Stratégies économiques, développement industriel, scientifique et technologique ; les Défis environnementaux et développement durable ; la Diplomatie et rayonnement international de la RDC ; ainsi que la Promotion de la femme et de la jeunesse.