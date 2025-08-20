La Chambre des mines namibienne a brossé hier mardi, le tableau d’évolution mensuelle des activités minières majeures dans ce vaste pays d’Afrique australe, précisant que le secteur minier a enregistré en juillet 2025, «une envolée de 36% de la production d’uranium en glissement annuel, une hausse de la production d’or et un rebond de l’extraction de diamant».

Il ressort de ces statistiques mensuelles de la Chambre des mines de la Namibie, que l’uranium conserve son rôle de première «mine d’exportation du pays, représentant 29,3% des exportations nationales en mai, avec une valeur totale estimée à 3,45 milliards de dollars namibiens (environ 196 millions de dollars)».

La nouvelle Administration namibienne pilotée par la Présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah (NNN) a fait de la relance économique et sociale des priorités, soutenue en cela, par sa vice-présidente et la présidente du Parlement.