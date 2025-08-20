Des experts financiers africains provenant de différents horizons clôturent ce 20 août à Nairobi, la capitale Kenyane, une réunion de 48H, qui s’est focalisée sur les «moyens de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Afrique».

Cette grand-messe ayant réuni plus de 200 délégués dont des experts de la finance, des représentants politiques et des comptables professionnels de toute l’Afrique, en vue d’apporter une plus-value à la lutte panafricaine contre le blanchiment d’argent.

Cet événement baptisé «IFAC Connect Africa 2025» a été co-organisé par la Fédération internationale des Comptables (IFAC) et la Fédération panafricaine des Comptables (PAFA) ainsi que par l’Institut des experts-comptables certifiés du Kenya.

Dans son intervention, le Directeur Général de l’IFAC, Lee White a mis en avant le mardi 19 août, le rôle déterminant que jouent les experts-comptables dans la «préservation de l’intégrité financière en renforçant la collaboration régionale». «En dotant les professionnels d’un ensemble de compétences adéquat, l’Afrique peut renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme», a-t-il aussi suggéré.

De son côté, le Secrétaire principal du ministère kényan de la Planification économique, Boniface Barasa Makokha a vanté lors de cette grand-messe sur l’expertise-comptable, les progrès accomplis par l’Afrique dans «le partage d’informations pour coordonner les investigations et les poursuites des crimes transnationaux tels que le blanchiment d’argent», deux maux transversaux qui portent actuellement préjudice à plusieurs économies en Afrique.