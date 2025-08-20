Le Président tunisien, Kaïs Saïed a réaffirmé le mardi 19 août, la position classique de son pays pour une sortie de crise politique en Libye, un pays voisin de la Tunisie embourbé dans un différend militaro-politique interminable qui perdure depuis octobre 2011, date d’éviction de l’ancien régime du défunt colonel Mouammar Kadhafi.

«La solution pour la Libye ne peut être que libyo-libyenne, loin de toute forme d’ingérence de quelconque partie» que ce soit, a souligné le Chef de l’Etat tunisien dans un communiqué diffusé par la Présidence tunisienne.

«Le peuple libyen est souverain (…) il est seul capable d’aboutir à des solutions qui lui conviennent et servent ses intérêts», a insisté Kaïs Saïed à l’issue d’une rencontre à Tunis avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younis Al-Manfi qui effectuait lundi dernier, en visite de travail en Tunisie.

La sécurité et la stabilité des deux Etats voisins sont «intimement liées l’une à l’autre» d’autant plus que les défis communs «doivent être relevés dans un esprit de collaboration commune», a conclu le Président tunisien.