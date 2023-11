Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a dressé l’état de la Nation congolaise ce mardi 14 novembre, devant les deux Chambres réunies du Parlement de son pays.

En pleine campagne pour décrocher un nouveau quinquennat, le président sortant congolais a salué les progrès réalisés durant son mandat 2018-2023 et fait de subtiles projections.

«Nous avons le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant ensemble, avec une vision claire et un but commun, vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer», a comparé le Chef de l’exécutif de la RDC.

Tout en s’attardant sur l’instabilité qui prévaut dans l’Est du vaste pays qu’il dirige et les corollaires qui en découlent, le président congolais se veut optimiste pour l’avenir qu’il espère être prometteur pour sa patrie.

Enseignement, décentralisation, augmentation du nombre des infrastructures nationales, détermination étatique à continuer à résister à l’agression venue du Rwanda, le départ de la MONUSCO (Mission de l’ONU), réforme courageuse du secteur judiciaire, ont été les principaux volets abordés par le Président Tshisekedi hier mardi au siège du parlement à Kinshasa.

Il a cité au passage, quelques-unes des infrastructures majeures réalisées depuis 2018 en RDC notamment l’inauguration de la centrale de Busanga au Lualaba (240 MW), la réhabilitation des groupes G25, G27 et G20 de la Centrale Inga2, la mise en service du poste de 220KV à Kinsuka, et bientôt de la Centrale de Kakobola dans le Bandundu ainsi que l’électrification rurale via des Centrales solaires dans les régions du Grand Kasaï et Équateur.

«Pour maintenir ce rythme et cette trajectoire ascendante, nous devons continuer à diversifier notre économie, améliorer notre infrastructure, poursuivre les réformes visant la consolidation de l’Etat de droit et la lutte contre la corruption», a vivement exhorté les président sortant Félix Tshisekedi qui est candidat à l’élection présidentielle de décembre prochain.