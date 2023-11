Le dépouillement des bulletins de vote du second tour de la présidentielle ayant mis face-à-face l’ancienne gloire du football mondial, George Weah et le vétéran, Joseph Boakai, a commencé dans la soirée de ce 14 novembre au Liberia. Les deux candidats, déjà opposés en 2017, étaient au coude à coude au premier tour de l’élection présidentielle.

Plus de 2,4 millions d’électeurs étaient invités aux urnes pour se prononcer de 8H00 à 18H00 (locales et GMT) entre le Président sortant, Georges Weah qui reste populaire parmi les jeunes mais dont le bilan est critiqué, et l’ancien vice-président d’Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue Cheffe d’Etat en Afrique), Joseph Boakai.

Les agents électoraux ont commencé le dépouillement dans les bureaux de vote après leur fermeture à 18h00 (locales et GMT). La Commission électorale a 15 jours pour publier les résultats, mais les opérations pourraient prendre moins de temps, d’après l’un de ses responsables, Samuel Cole.

Ce second tour de la présidentielle s’annonce serré entre les deux candidats qui avaient déjà croisé le fer en 2017, avant que l’ancien joueur du PSG ne l’emporte avec plus de 61%.

Weah, 57 ans, et Joseph Boakai, 78 ans, sont arrivés au coude-à-coude au premier tour le 10 octobre 2023, avec un peu plus de 43% et une avance de 7.126 voix pour le Président sortant.

Cette élection est la première organisée sans la présence de la Mission des Nations unies au Liberia (créée en 2003 et partie en 2018), pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250.000 morts entre 1989 et 2003.

Des affrontements pendant la dernière campagne électorale ont fait plusieurs morts et fait craindre des violences post-électorales. Les deux camps se sont accusés mutuellement de violences et d’intimidations entre les deux tours. Les diverses Missions d’observation électorale présentes dans le pays appellent les parties à l’apaisement.