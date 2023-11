Le Zimbabwe est officiellement en état d’urgence sanitaire en raison d’une épidémie de choléra qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts à travers le pays.

A la date du 17 novembre 2023, le Zimbabwe déplorait 51 décès liés au choléra et plus de 7.000 infections présumées. A ce jour, 17 districts du pays sont touchés, mais la situation est plus préoccupante dans la capitale, Harare.

Quelques 157 personnes sont actuellement hospitalisées dans le pays, dont seize à Harare. Côté décès, les autorités sanitaires ont répertorié jusqu’à 175 cas à travers le pays, dont 51 sont confirmés comme étant liés au choléra. La capitale compte à elle seule, pas moins de 12 décès liés au choléra.

«La situation actuelle est alarmante (…) Nous avons déclaré l’état d’urgence, car la situation est désormais très grave. La maladie se propage dans toute la ville», a déclaré le Maire de la capitale, Ian Makone.

Le dirigeant local s’est notamment plaint du fait que «les gens ont creusé des puits à proximité de latrines à fosse, en particulier dans les quartiers en plein essor et les autres banlieues qui n’ont pas d’eau courante. Ce qui signifie que leur eau potable est contaminée».

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’absorption d’aliments ou d’eau contaminés par une bactérie, selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé (OMS).