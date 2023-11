Après la victoire de son club masculin le 12 novembre dernier lors de la finale de la 1ère édition de l’African Super League, Mamelodi Sundowns d’Afrique a de nouveau battu une formation marocaine ce 19 novembre via sa section Dames en Côte d’Ivoire remportant ainsi le titre de Champions League Dames en Afrique.

Solide tout au long de ce tournoi féminin (qui a permis de tester les installations de la prochaine CAN 2023 en province), Mamelodi Sundowns a battu 3-0 le SC Casablanca. La formation sud-africaine n’a concédé aucun but durant toute la compétition.

Tholakele Refilwe (deux réalisations et meilleure buteuse de la compétition) et Boitumelo Rabale ont marqué les buts ayant concédé la victoire à l’équipe des sud-africaines au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

Mamelodi Sundowns a mené 2-0 à la mi-temps, et a aggravé le score en seconde mi-temps, après avoir opposé une solide résistance aux tentatives de rush des Marocaines. Les joueuses du club de Patrice Motsepe avaient déjà battu au premier tour le SC Casablanca sur le score de 1 but à 0.

Mamelodi Sundowns avait perdu l’an dernier le trophée dans la même compétition, en s’inclinant face à une autre formation marocaine, l’AS FAR.

Les Mamelodi Sundowns remportent ainsi leur deuxième titre dans le tournoi, en empochant un chèque de 400 mille dollars US, et en établissant surtout le record d’un tournoi disputé sans encaisser de but.