Une dizaine de présidents et Chefs de gouvernement africains s’attendent à des lendemains meilleurs après leur participation aux côtés du Président de la Commission de l’Union Africaine (UA) à la 5ème édition du «Sommet G20 Compact avec l’Afrique» qui s’est tenue ce lundi 20 novembre à Berlin, la capitale de l’Allemagne.

«Mes discussions avec les deux principaux dirigeants allemands ont été centrés autour de la production du gaz, de l’hydrogène vert, des transports ferroviaires, de l’implémentation du PPI (Siemens-supported Presidential Power Initiative) au Nigeria », a déclaré le président du Nigeria, Bola Tinubu.

«Nous avons globalement parlé également des mines, de l’agriculture et des opportunités dans le secteur des transports. Notre jeunesse instruite et nos différentes chaînes de valeur locales sont incontournables pour faire prospérer tout Investissement direct étranger (IDE) au Nigeria», a-t-il ajouté.

«J’ai échangé ce 20 novembre avec Olaf Scholz, Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne, en marge du ‘Sommet G20 Compact with Africa’ (G20-CwA), à Berlin. Nous nous sommes entretenus autour de la coopération bilatérale dynamique, ainsi que sur la question de la sécurité dans la sous-région et dans le Sahel à laquelle le Togo reste attaché », a annoncé pour sa part, le président togolais, Faure Gnassingbé.

« Je me réjouis de la richesse de nos discussions et de l’engagement du Chancelier fédéral à accompagner le Togo dans sa vision de progrès et de modernisation», a-t-il assuré.

De son côté le président sénégalais, Macky Sall a tenu à remercier au terme de ce Sommet express, «le Chancelier Olaf Scholz pour son invitation à la ‘Conférence du Compact avec l’Afrique’ », affirmant que «l’Allemagne est un partenaire majeur du Sénégal ».

« Nous avons échangé ce 20 novembre sur la coopération bilatérale dynamique, solide et confiante entre nos deux pays et sur des sujets d’actualité internationale», a encore détaillé le Chef de l’Etat sénégalais.

Le Président de la Côte d’Ivoire, locomotive économique de l’UEMOA, Alassane Ouattara se projette déjà dans la mise en œuvre des nouvelles promesses discutées à Berlin.

«La 5e édition du ‘G20 Compact avec l’Afrique’, a-t-il dit, « a été l’occasion de proposer des mesures concrètes pour stimuler les investissements privés sur notre continent, renforcer la coopération économiques dans le domaine des énergies renouvelables ».

Il a de même, remercié le Chancelier Scholz pour son «engagement dans la promotion d’un partenariat solide avec l’Afrique (…) Les relations solides entre l’Allemagne et les pays africains, notamment la Côte d’Ivoire, ainsi que les perspectives de leur renforcement» réaffirmé à l’occasion du sommet de Berlin.

L’Allemagne compte monter en puissance dans ses investissements en Afrique, face à la rude concurrence de nos partenaires bilatéraux du continent comme la Turquie, l’Inde et la Chine.