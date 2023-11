Le Terminal industriel polyvalent de San Pedro, en Côte d’Ivoire (TIPSP), exploité par Arise Ports & Logistics, développeur d’écosystème industriel panafricain, a entamé sa première opération d’exportation de minerai de fer pour le compte de son client PIMCO Mali en chargeant 62.415 MT dans le navire MV Lowlands Mimosa, a annoncé ce 23 novembre le TIPSP, précisant que c’est une étape-clé dans l’industrie minière ivoirienne.

Selon des précisions techniques d’Arise Ports & Logistics, «le MV Lowlands Mimosa a accosté le dimanche 19 novembre 2023 au matin et a terminé son chargement le 21 novembre 2023 à l’aube, avec un taux net record de 45.000 MT par jour».

Ce chargement constituait le premier navire de fer traité par le TIPSP, et à ce jour, le navire à plus fort tirant d’eau (13,53m) traité par ce Terminal, selon d’autres détails techniques officiels.

De l’avis de la direction du TIPSP, cette opération «marque la confirmation d’une collaboration fructueuse entre le TIPSP et PIMCO Mali, scellant un partenariat de manutention et de stockage qui promet de profiter aux deux parties, et surtout d’apporter une performance supplémentaire dans les activités du Port autonome de San Pedro».

Sur le court terme, le TIPSP a l’ambition de s’ériger en «centre logistique de confiance à l’échelle de la sous-région africaine selon ses promoteurs» et est désormais en capacité d’effectuer le chargement et le déchargement directs de gros navires, jusqu’à un tirant d’eau de 14m à la jetée, en offrant des solutions de réduction du fret et des surestaries des navires, avec un débit ou un taux de chargement rapide par jour.