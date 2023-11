Le président angolais, João Lourenço a inauguré officiellement lundi 27 novembre, une nouvelle mine de diamants à Luele, dans la province de Lunda Sul, au Nord-est du de l’Angola.

La nouvelle exploitation «Luele Diamond» qui est la plus grande mine de diamants parmi les centaines de gisements que possède ce pays d’Afrique australe, pourrait permettre l’extraction de 628 millions de carats de diamants par an. Dans sa phase initiale, la mine devrait produire plus d’un million de carats par an et générer un revenu brut annuel de 60 millions de dollars américains.

En juillet 2022, des mineurs avaient extrait un rare diamant rose pur, considéré, par des experts, comme le plus gros diamant à être découvert dans le monde depuis 300 ans. Ce diamant de 170 carats avait été baptisé «La Rose de Lulo», du nom de la mine du Nord-est du pays d’où il avait été extrait.

«Ce diamant rose record et spectaculaire extrait à Lulo continue de montrer que l’Angola est un acteur important sur la scène mondiale de l’extraction de diamants», avait alors déclaré le ministre angolais des Ressources minérales, Diamantino Azevedo.