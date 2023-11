Le parti démocratique sénégalais (PDS) a déposé lundi 27 novembre, la caution de 45.000 euros pour la participation de son candidat, Karim Wade à la présidentielle de 2024 au Sénégal, respectant ainsi la deuxième condition exigée pour se lancer dans la course à la magistrature suprême, après la collecte d’au moins 44.500 parrainages citoyens.

La caution, sous forme de chèque, a été déposée par le trésorier de la formation politique, Abdoul Racine Kane, à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC).

«Je viens déposer à son nom (Karim Wade, ndlr) et ce n’est guère une partie dans tout ce qui va suivre. On a suivi toutes les procédures administratives, on s’est organisé et tout s’est bien passé. Le résultat, c’est ce papier que vous voyez, qui va accompagner la candidature de Karim Wade», a déclaré le mandataire, en brandissant le quitus, à la sortie des locaux de la CDC.

Le PDS qui tient fermement à la candidature de Karim Wade, fils de l’ancien président sénégalais et chef du PDS, Abdoulaye Wade, s’emploie dans la foulée à rassurer également sur certains faits concernant ce candidat qui se trouve toujours à Doha, au Qatar et n’a pas encore été officiellement investi.

La formation politique estime d’emblée que la présence de Karm Wade au Sénégal n’est pas «indispensable» pour l’instant. Concernant sa condamnation en 2015, qui l’avait d’ailleurs empêché d’être candidat à la présidentielle de 2019, le PDS brandit la grâce présidentielle dont il a bénéficié, ainsi qu’une loi votée par l’Assemblée nationale rendant son éligibilité possible, à la suite d’un dialogue politique national initié par l’actuel président, Macky Sall.

Certains observateurs rappellent que la grâce présidentielle ne signifie pas recouvrer un casier judiciaire vierge ni effacer l’amende dont le condamné devrait s’acquitter. En tout état de cause, ces questions sensibles devraient être éclairées avant la validation de la candidature de Wade fils.

Les dépôts des candidatures à l’élection présidentielle du 25 février 2024 sont prévus du 11 au 26 décembre prochain.