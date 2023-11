L’Armée du Burkina Faso a annoncé dimanche 26 novembre, avoir neutralisé plus de 400 terroristes en riposte à une grande attaque armée contre un camp militaire burkinabè dans la ville de Djibo, relevant de la province du Soum au Sahel, rapportaient hier lundi des médias officiels.

«Un bilan provisoire fait état de plus de 400 terroristes décimés dimanche lors d’une contre-offensive des Forces armées burkinabè contre près de 3.000 criminels qui ont tenté de s’emparer de la ville de Djibo, au nord du pays», rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB), citant l’armée.

Selon plusieurs sources sécuritaires, un important groupe terroriste a lancé dimanche 26 novembre un assaut contre le camp de l’Armée burkinabè situé à Djibo.

Au moins 63 assaillants, dont plusieurs leaders terroristes, ont été neutralisés dimanche par l’Armée burkinabè dans la province du Koulpélogo, au Centre-est du pays près du Togo, a rapporté la RTB.

Depuis 2015, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes jihadistes affiliés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda qui opéraient déjà au Mali et au Niger voisins. Ces attaques ont fait durant les huit dernières années, plus de 17.000 morts civils et militaires, dont plus de 6.000 depuis le début de 2023, selon l’ONG ACLED qui répertorie les victimes des conflits dans le monde.

Ces violences ont en outre entraîné le déplacement de plus de deux millions de personnes à l’intérieur du pays, selon le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR).

L’Armée burkinabè et ses supplétifs, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), multiplient les opérations contre les groupes armés qui terrorisent les populations civiles du pays.