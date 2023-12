Les autorités militaires au Gabon ont décidé de repousser à 8 ans l’âge maximal d’importation de véhicules d’occasion dans le pays, contre 5 ans auparavant.

Un décret lu sur les antennes des médias d’Etat par le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, affirme que «l’âge limite d’importation des véhicules d’occasion par les personnes morales ou physiques de nationalité gabonaise sera désormais de 8 ans» au lieu de 5 ans.

Les autorités expliquent que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère et devrait faciliter l’obtention d’un véhicule au plus grand nombre de Gabonais.

La nouvelle ordonnance modifie «Le décret N°00551/PR/MTL du 16 décembre 2016 relatif à l’importation des véhicules d’occasion en République gabonaise».

Soulignons que l’ancien régime avait justifié l’âge de 5 ans par la nécessité de réduire la pollution de l’air dans le pays et de lutter ainsi contre le changement climatique.

Certains journaux gabonais font remarquer que la décision de l’ancien président Ali Bongo a non seulement entrainé, au fil des années, le vieillissement du parc automobile, particulièrement le segment transport en commun, mais aussi occasionné la naissance d’un circuit de contrebande associant les deux pays voisins, le Cameroun et le Congo Brazzaville où les conditions d’importation des véhicules d’occasion seraient plus accessibles.