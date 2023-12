Le candidat Moïse Koffi Koumoué a décidé de se retirer de la course à la présidence du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), à dix jours du congrès électif, tout en donnant ses raisons à travers un communiqué diffusé à l’attention des militants de la formation politique.

«A la demande pressante et insistante de nombreux militants et militantes des différentes structures du Parti et de différentes Régions de la Côte d’Ivoire me demandant de me mettre à la disposition du Parti, j’ai dû accéder à leur requête», indique-t-il.

Dans sa démarche, Koumoué entend «honorer les mémoires de Felix Houphouët Boigny et de Henri Konan Bedié en vue d’apporter sa modeste contribution à la réalisation du vœux cher à tous les militants et militantes du PDCI-RDA, celui de ramener le Parti au pouvoir d’Etat avec la jeune génération à l’issue de l’élection présidentielle d’octobre 2025».

Il a attiré l’attention sur le fait que «les candidatures exprimées provoquaient déjà de fortes tensions internes au sein du Parti, de sorte que la victoire de l’une engendrerait inéluctablement des clivages aux conséquences désastreuses sur la cohésion et l’union au sein du parti».

«Aussi, en considérant attentivement les intérêts de notre Parti et l’importance de l’Union et de la cohésion en cette période extrêmement délicate, ai-je accepté de me porter candidat pour offrir une voie de consensus en vue de consolider la paix, l’entente, la cohésion pour un PDCI-RDA conquérant à même de garantir la victoire du Parti à l’élection présidentielle d’octobre 2025», a poursuivi ce membre du bureau politique du parti.

Tout en exprimant sa gratitude envers tous les militants l’ayant soutenu, Koumoué a rassuré qu’il restera actif au sein du parti.

Cinq candidats sont en lice pour la succession de Henri Konan Bédié (mort le 1er août dernier à Abidjan) à la tête du parti.