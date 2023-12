L’ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni, accusé d’avoir voulu renverser le pouvoir en place, vient d’être condamné à la prison à perpétuité.

La sentence a été prononcée le 08 novembre 2023 par la Cour suprême qui a reconnu Alain-Guillaume Bunyoni coupable de sept chefs d’accusation, dont «complot contre le Chef de l’Etat pour renverser le régime constitutionnel, tentative d’assassinat du Chef de l’Etat à l’aide de fétiches, outrage au Chef de l’Etat et au Premier ministre et atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat». A ceux-là s’ajoutent l’«enrichissement illégal» et la «déstabilisation de l’économie» burundaise.

La Cour a ordonné la confiscation de quatre maisons et bâtiments lui appartenant, ainsi qu’une parcelle de terrain et 14 véhicules, révèlent des sources judiciaires.

Démis en septembre 2022, de ses fonctions de Chef du gouvernement qu’il occupait depuis deux années, Alain-Guillaume Bunyoni avait été arrêté en avril 2023 ainsi que six co-accusés. Il a toujours plaidé non-coupable et réclamé un acquittement «immédiat» pour «manque de preuves», mais la justice qui n’est pas de cet avis a le dernier mort dans ce procès.