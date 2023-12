La Commission électorale nationale (CENI) en République Démocratique du Congo (RDC) se plaint de difficultés logistiques et sollicite l’appui du gouvernement alors qu’il ne reste que neuf jours pour la tenue des élections générales, dont la présidentielle.

Dans une lettre adressée le 8 novembre dernier au gouvernement, la CENI déclare avoir du mal à acheminer le matériel et les équipements électoraux «vers les sites à accès difficiles».

«En effet cette période de déploiement du personnel, du matériel et des équipements destinés au vote coïncide, malheureusement, avec la campagne électorale, le déficit de desserte aérienne et la pénurie du carburant. Par conséquent, la capacité de mobilité et d’intervention de la Centrale électorale est très réduite», explique la lettre signée par le Président de la CENI, Denis Kadima Kazadi.

La Commission électorale a donc «urgemment besoin de 4 Antonov 26 et de 10 hélicoptères afin d’être capable de déployer ses cargaisons dans les délais».

Suite aux destructions de matériels électoraux dans des incendies et face à l’insécurité qui prévaut dans des zones orientales de la RDC, plusieurs opinions doutaient déjà de la capacité de la CENI à tenir ces élections générales dans le délai prescrit et dans de bonnes conditions. L’institution, quant à elle, a toujours réaffirmé son à engagement à mener jusqu’au bout de sa mission.