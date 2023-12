Le Ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) a annoncé le lancement ce mardi 12 décembre à Abidjan, d’une campagne de mobilisation visant à convaincre la société «à donner un carton rouge à toutes les formes de violences basées sur le genre (VBG)», indique le site officiel du gouvernement.

La campagne, qui a pour thème «Tous engagés pour une tolérance Zéro aux VBG d’ici 2030», sera lancée en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le Réseau de la Renaissance africaine et de la Diaspora (ARDN).

L’initiative vise à réunir les acteurs de différents pays d’Afrique de l’ouest et du centre (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Bénin), avec la République démocratique du Congo (RDC) comme invité spécial, «afin de faire le point des progrès et des défis, de confirmer et de renforcer l’engagement de la Côte d’Ivoire contre les VBG, au niveau politique et de la mobilisation des ressources».

La cérémonie officielle de lancement de la campagne se fera sous le haut patronage de la première Dame Dominique Ouattara, et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, avec le parrainage de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et la présidence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l´Enfant, Nassénéba Touré.

La campagne «Carton rouge» aux VBG s’étalera sur 12 mois après son lancement. Un plan d’action sera élaboré pour le suivi des engagements pris par l’ensemble des parties prenantes, et évalué après la fin de la campagne.