La cérémonie annuelle des CAF Awards 2023 qui s’est tenue pour la 2ème année consécutive au Maroc après le déroulement de l’édition 2022 au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora près de la ville de Salé, a rassemblé ce lundi 11 décembre au Palais des Congrès de Marrakech, les stars et vedettes du ballon rond africain. L’essentiel des trophées remis lors de cette cérémonie solennelle ont été ravis par le Maroc (cinq prix), le Nigeria (4), l’Afrique du Sud (3).

S’ils ont réalisé un nouvel exploit continental, la sélection marocaine et son entraîneur Walid Regragui ont en déjà marqué l’histoire du ballon rond, en hissant le Maroc au carré d’or de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, où les Lions de l’Atlas ont atteint avec brio et mérite, les demi-finales faisant de leur pays la première nation arabe et africaine à atteindre ce stade d’un mondial de football.

Le Palmarès des CAF Awards 2023 :

Équipe nationale de l’année (hommes) : Maroc

Entraîneur de l’année (hommes) : Walid Regragui (Maroc)

Gardien de but de l’année (hommes) : Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

Joueuse interclubs de l’année (femmes) : Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR)

Jeune joueuse de l’année (femmes) : Nesryne El Chad (Maroc, Lille-France)

Équipe nationale de l’année (femmes) : Nigeria

Joueur de l’année (hommes) : Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Joueuse de l’année (femmes) : Asisat Oshoala (Nigeria, Barcelone)

Gardienne de but de l’année (femmes) : Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC)

Club de l’année (femmes) : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Joueur interclubs de l’année (hommes) : Percy Tau (Afrique du Sud, Al Ahly)

Entraîneur de l’année (femmes) : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Club de l’année (hommes) : Al Ahly (Égypte)

But de l’année : Mahmoud Abdelmonem “Kahraba” (Égypte, Al Ahly)

Jeune joueur de l’année (hommes) : Lamine Camara (Sénégal, Metz)

Lors de la cérémonie, le patron de la CAF, Patrice Motsepe, a tenu à saluer ce lundi 11 décembre, le leadership du Roi Mohammed VI et a félicité le président de la Fédération marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaa, pour le rayonnement du football marocain, rappelant à l’occasion, que «16 Fédérations africaines jouent régulièrement hors de leurs bases sur des installations marocaines».

De son côté, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa a dédié la distinction continentale des footballeurs marocains au Roi Mohammed VI et au public marocain et mis en avant les efforts du Souverain pour faire du football un modèle, à travers notamment des infrastructures footballistiques de haut niveau.