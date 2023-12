La Cour des comptes en Angola a annoncé ce lundi 18 décembre, dans son bilan 2023, avoir «enregistré de janvier à décembre 2023 l’octroi de 169 visas pour des contrats d’investissement public, sous réserve d’inspection préventive».

Les statistiques autour de ces contrats d’investissement public présentées à Luanda, la capitale, par le président de la Cour des comptes, Sebastião Gunza, affichent un regain de dynamisme de l’économie angolaise, l’un des plus riches Etats miniers en Afrique et important producteur de pétrole. Ces chiffres reflètent aussi la célérité qui marque dorénavant le traitement des dossiers au quotidien par la Cour.

«124 (73,3%) de ces de 169 visas ont été accordés au cours des six derniers mois, période au cours de laquelle la juridiction a «réalisé d’importants progrès dans le traitement des procédures soumises à l’inspection préventive», selon les prérogatives qui lui sont attribuées, a expliqué Sebastião Gunza.

La Cour des Comptes en Angola qui a pour prérogatives de contrôler la légalité des comptes publics, ambitionne, selon son président, d’asseoir un peu plus son indépendance et sa notoriété dans la sphère publique angolaise durant les prochains mois, en poursuivant son traitement des visas pour les contrats d’investissement public au service d’une économie angolaise plus épanouie.