Une nouvelle dynamique des investissements étrangers dans l’industrie énergétique au Nigeria sous la présidence de B. Ahmed Tinubu en poste depuis mai 2023, a été confortée ces dernières semaines confortent par une grande transaction.

Ce mardi 19 décembre, la Présidence nigériane a annoncé que la multinationale française TotalEnergies est «prête à investir sur plusieurs années, 6 milliards de dollars (environ 5,5 milliards d’euros) dans l’industrie énergétique au Nigeria, notamment dans des projets gaziers et offshore».

L’annonce de TotalEnergies est intervenue au lendemain d’une audience accordée par le président Ahmed Tinubu au PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

«Tout est là. Il nous suffit de finaliser les ajustements et les changements nécessaires pour libérer le potentiel exceptionnel dans le pétrole et le gaz au Nigeria», a annoncé Patrick Pouyanné sur un ton confiant.

Dix jours avant TotalEnergies, la multinationale britannique des hydrocarbures « Shell », avait aussi promis d’investir «6 milliards USD dans des projets offshore, de gaz naturel et de GNL (Gaz naturel liquéfié)». Devant ce regain d’intérêt pour l’écosystème pétrolier vital pour l’économie de son pays, Bola Ahmed Tinubu promet d’améliorer le climat des affaires dans ce secteur.

Outre TotalEnergies et Shell, le Nigeria raffermit ces derniers mois sa coopération avec l’Allemagne (première puissance économique en Europe) pour la production de l’hydrogène vert destinée à un usage local et externe.

L’attrait du secteur pétrolier du Nigeria pour de gros investisseurs étrangers dépend essentiellement de la mise en œuvre du «Petroleum Industry Bill», la loi adoptée en 2021 après des années de débats et de retards, et visant à «attirer davantage d’investissements étrangers dans le secteur pétrolier grâce à des modifications des réglementations, des redevances et des taxes».