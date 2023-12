La 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères, s’est ouverte mercredi à Marrakech.

Cette réunion est présidée par le Maroc en la personne de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec la participation de son homologue russe, Sergueï Lavrov, du Secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe, Houssam Zaki et des délégations ministérielles des États arabes participants.

Le Maroc a été désigné pour accueillir ce 6ème Forum, lors de la précédente édition tenue en avril 2019 à Moscou et au cours de laquelle il a été convenu que la présente édition se tienne sous format d’une Troïka élargie composée du Secrétaire général de la Ligue Arabe, des trois membres de la Troïka ministérielle arabe et de la Présidence du Sommet arabe. Pour rappel, ce forum a été reporté à plusieurs reprises depuis 2019, notamment en raison des risques épidémiologiques liés à la Covid-19.

A l’ouverture des travaux, le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a appelé à hisser le Forum de coopération Russie-Monde arabe au rang d’un dialogue stratégique effectif et agissant.

« Nous aspirons à hisser ce forum au niveau d’un dialogue stratégique arabo-russe effectif et agissant, qui soit un véritable espace de coordination et de partenariat constructif, pratique et fructueux à même de servir les intérêts des deux parties de manière équilibrée et de contribuer à la sécurité et à la stabilité de notre région arabe », a-t-il souligné.

Les débats de cette rencontre se focaliseront sur les questions liées à la coopération entre la Russie et le monde arabe, conformément aux pratiques en vigueur. Avec le temps, ce Forum arabo-russe s’est renforcée en une plateforme d’échange des points de vue et de coordination des positions des deux parties au sujet des différentes questions d’ordre régional et international, en prenant en considération les intérêts et les priorités liant la Russie et le Monde arabe dans les domaines politique, économique et commercial.

A signaler que l’Algérie qui était censée participer à ce Forum, en tant que membre de la Ligue arabe et grand partenaire commercial de la Russie, a opté pour la chaise vide, bien qu’une délégation marocaine ait participé au Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité de l’Union africaine, organisé dimanche et lundi derniers à Oran, dans l’Ouest de l’Algérie.

D’ailleurs à cause de son litige avec le Maroc autour du Sahara, le pouvoir algérien boycotte depuis des années, toutes les rencontres régionales et internationales qui ont lieu sur le sol marocain. En plus les dirigeants algériens sont remontés contre Moscou pour n’avoir pas appuyé la demande de l’Algérie d’intégrer le groupe des BRICS.