Le Secrétaire Général Adjoint au Département des Opérations de Paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix s’est félicité jeudi, de la bonne collaboration entre la Mission de l’ONU en République centrafricaine (MINUSCA) et les acteurs humanitaires, dans le cadre de la prise en charge des réfugiés venus du Soudan en Centrafrique, fuyant les affrontements armés dans leur pays d’origine.

Les deux parties viennent, en effet, en aide à ces réfugiés dans la préfecture de Vakaga, au Nord-est de la Centrafrique, frontalière du Soudan.

En visite à Birao, chef-lieu de Vakaga, le haut fonctionnaire de l’ONU, accompagné d’une délégation composée du ministre centrafricain de l’Intérieur, de la cheffe de la MINUSCA, et des représentants des agences humanitaires, a relevé les «bons résultats» consécutifs à l’esprit de travail d’équipe.

«La synergie et les efforts faits par les agences humanitaires et la MINUSCA sont les résultats d’un travail d’équipe qui produit de bons résultats, du mieux-être non seulement aux réfugiés mais aussi à la population qui les accueille», a déclaré Jean-Pierre Lacroix, cité dans un communiqué de la MINUSCA.

«Nous sommes venus les écouter, les encourager et voir ce qui peut être fait pour améliorer les choses. C’est la preuve que nous sommes une équipe très soudée», a-t-il ajouté.

Sa visite de terrain a été marquée par des rencontres avec les représentants des communautés, de la société civile, des femmes, des jeunes et des groupes socio-professionnels.

Au cours de ces rencontres, Lacroix a salué l’esprit de solidarité de la population de Birao pour l’accueil et l’intégration des réfugiés, affirmant que les autochtones ont «fait preuve d’une générosité extraordinaire pour les réfugiés venus du Soudan», malgré leurs propres problèmes.

Par ailleurs, le fonctionnaire onusien a salué le gouvernement centrafricain qu’il a considéré comme «l’un des meilleurs élèves en matière d’accueil et d’intégration des réfugiés».

La visite de Lacroix a coïncidé avec l’annonce, le 20 décembre, de la décision du Fonds humanitaire de la République centrafricaine de mobiliser 13 millions de dollars destinés à financer les besoins humanitaires les plus urgents d’environ 150.000 personnes déplacées internes, leurs communautés d’accueil dans la région Sud-est du pays et d’autres zones difficiles d’accès et mal desservies.