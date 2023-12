Pour accompagner la redynamisation de son économie formelle, l’Angola (un des principaux producteurs africains de pétrole) envisage de retoucher son IRPC (Code de l’Impôt sur les Revenus des Sociétés) à travers une méthode hyper participative.

Au nom de la recherche de cette inclusivité, l’AGT (Administration générale des impôts en Angola) a lancé ce 27 décembre 2023 un appel holistique pour le recueil de contributions et d’analyses autour de la nouvelle mouture du Code de l’Impôt sur les Revenus des Sociétés.

Ce recueil de contributions et d’analyses se fera via une consultation publique en ligne jusqu’au 31 janvier 2024 sur les sites web de l’AGT et du ministère angolais des Finances.

Aussi bien les citoyens angolais que des partenaires au développement du pays peuvent en outre envoyer leurs contributions pratiques sur l’adresse E-mail «consulta.publica@minfin.gov.ao».

Le prochain IRPC se veut novateur en Angola. Il valorise «la réduction de la complexité technique et l’unification des procédures déclaratives», selon l’Administration fiscale du pays.

A travers cette réforme impulsée pour se conformer aux standards internationaux sur le plan fiscal, l’Angola projette d’élargir son assiette fiscale et de mobiliser par contrecoup un taux élevé de ressources internes indispensables pour son développement économique.

La nouvelle mouture de l’IRPC va pour ce faire valoriser «la reformulation générale de l’imposition des revenus des personnes morales et assimilées, ainsi que l’augmentation de la compétitivité fiscale des entreprises», précise l’AGT. La même démarche a pour finalité-clé «le renforcement du tissu commercial, l’introduction d’une plus grande justice fiscale».