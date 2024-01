A travers ses vœux du nouvel an 2024 à la Nation, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a dressé le bilan des actions majeures déployées tout au long de l’année 2023 pour apporter un soutien diversifié à la jeunesse de son pays qui constitue la principale composante de sa population.

«Le programme ‘Jeunesse du Gouvernement’ a impacté, en 2023, plus d’un million de jeunes hommes et femmes, à travers diverses initiatives dont près de 200.000 ont déjà bénéficié d’un appui à l’insertion professionnelle et au financement de leurs projets», s’est félicité le dirigeant ivoirien.

«Je note, avec satisfaction, que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités», a en outre salué le Président Ouattara.

Pour le compte de l’an 2024, l’Etat ivoirien envisage de «renforcer l’appui et l’encadrement des producteurs dans les zones de grande production». «J’encourage nos entrepreneurs nationaux, des futures Grandes Entreprises comme des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à investir dans le domaine de la production vivrière, pour rendre effectives nos politiques de souveraineté alimentaire», a déclaré le président Ouattara qui table sur la création d’emplois pour les jeunes que ce secteur va générer.

La Côte d’Ivoire se présente comme un havre de paix, de cohésion sociale et développement économique, à l’heure où elle s’apprête à accueillir la 34è édition de la CAN en ces mois de janvier et février 2024. « Les travaux de construction de plusieurs ouvrages stratégiques ont été lancés et s’accélèrent», a fait remarquer avec fierté, le président Alassane Ouattara.