Dans le cadre d’une cérémonie officielle de «port de galons» ce 2 janvier 2024 à Libreville, le Président Oligui Nguema a honoré des «Officiers Généraux». Des hommes en uniforme qui ont activement soutenu le «coup d’éclat» du 30 aout 2023 qui a mis fin au régime des Bongo.

«Votre engagement et dévouement à la sécurité nationale sont exemplaires. Continuez à incarner les valeurs d’assiduité, de discrétion, de rigueur et de patriotisme. La Nation toute entière est fière de vous !», a salué au terme de la cérémonie O. Nguema, Chef Suprême des forces de Défense et de Sécurité du Gabon.

Parmi les officiers distingués, on note le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi qui a lu le pronunciamento du CTRI (junte au pouvoir) au petit matin du 30 aout 2023. Il officie dorénavant comme Porte-parole du Gouvernement de Transition.

Au sein des Forces Armées du Gabon, le «port de galons des officiers généraux de différents corps» est un rituel qui est perpétué par B. Oligui Nguema. Conformément au décret n°0063 PT-PR/MDN portant «nomination des Officiers Généraux des Forces de Défense pour l’année 2024», la Présidence gabonaise a honoré la Gendarmerie Nationale, la Garde Républicaine, la Santé Militaire, les Forces Armées Gabonaises et les officiers ayant intégré le Gouvernement de Transition.

Ce 2 janvier 2024, le Général B. Oligui Nguema a inscrit cette cérémonie dans «la nécessité de respecter et de faire respecter l’État de droit» au Gabon.