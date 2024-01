Félix Tshisekedi, réélu avec près de 74% des voix selon les résultats provisoires globaux de la présidentielle des 20 et 21 décembre 2023 dans son pays, continue de recevoir de chaleureuses félicitations de ses pairs africains.

Ce 2 janvier 2024, ce fut le tour de l’Angolais João Lourenço de se plier à cet exercice diplomatique dans la peau du Président en exercice de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe).

La reconduction aux affaires de F. Tshisekedi «favorise le rétablissement de la paix, de la stabilité et de l’harmonie en République Démocratique du Congo, sans lesquelles les projets de développement économique et social ne pourront pas être exécutés pleinement, au bénéfice de la prospérité et bien-être des Congolais», a insisté le dirigeant Lourenço.

Aux yeux du numéro un angolais, la victoire de F. Tshisekedi augure également de perspectives régionales meilleures. «Je suis certain que le renouvellement du leadership de Votre Excellence à la tête des destinées de la RDC est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la Paix dans notre sous-région, le renforcement de la coopération au sein de la SADC, et le renforcement continu des relations de coopération existantes entre nos deux pays», a davantage détaillé João Lourenço.

L’Angola, riche État minier dans la région des Grands Lacs, a toujours joué un rôle de pivot dans la stabilité et la déstabilisation de la vaste République de la RDC.

Les résultats officiels provisoires et globaux de la dernière présidentielle en RDC sont rejetés par la majorité des opposants. Ils créditent Félix Tshisekedi de 73,34% des voix, suivi de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga (18,08% des voix), Martin Fayulu (5,33%) et d’Adolphe Muzito (1,12% des suffrages).