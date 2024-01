La Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo (RDC) a clôturé ce mercredi 3 janvier, le délai du dépôt des recours contre les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 20 décembre dernier, précisant qu’une seule requête a été enregistrée.

Le seul recours en contestation émane du candidat indépendant audit scrutin, Théodore Ngoy qui y dénonce un processus électoral «irrégulier depuis le début» et réclame «la publication des résultats non compilés par la CENI».

La Cour constitutionnelle a jusqu’au 12 janvier courant pour rendre son verdict et proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle. Les grands leaders de l’opposition congolaise et candidats à cette élection ont décidé de ne pas saisir la Cour constitutionnelle, malgré plusieurs griefs qu’ils ont évoqués tout au long du processus électoral. Notamment durant la campagne, le vote et la compilation des résultats.

Ils contestent les résultats provisoires de la présidentielle qui donnent une large victoire au Président sortant, Félix Tshisekedi et appellent le peuple à manifester pour exiger l’annulation carrément des élections, selon une déclaration conjointe relayée par la presse locale.