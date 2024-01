Les élèves des établissements scolaires de l’enseignement public au Tchad ont repris les cours ce lundi 08 janvier 2024, après deux mois de grève de leurs enseignants.

La suspension du mouvement d’humeur et la reprise des cours ont été possible grâce à un compromis trouvé entre le nouveau Premier ministre de la transition, Succès Masra et les syndicats du corps enseignant.

Lors de sa dernière rencontre avec les syndicats, Succès Masra a pris l’«engagement solide» que son gouvernement va s’investir davantage dans la question de l’éducation nationale. Et ce, avec «la volonté du Président de transition qui a accepté d’élever le ministère de l’Education au rang de premier des ministères, a accepté qu’on lui donne des moyens additionnels, et que « dans les économies que nous avons déjà faites en diminuant le nombre des ministres, qu’une partie soit consacrée à l’éducation».

«Il y a là des signes qui ne se trompent pas», a-t-il assuré, avant de demander aux enseignants de travailler ensemble «à remettre les enfants à l’école».

Les enseignants réclamaient une amélioration de leur condition de vie et de travail, notamment le paiement des primes et des salaires impayés depuis 2016.