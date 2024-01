Le Président de la Zambie, Hakainde Hichilema a décidé d’abréger ses vacances qu’il passait dans sa région natale au Sud de la Zambie, pour rejoindre Lusaka, la capitale, en raison de la situation sanitaire qui y prévaut.

«Compte tenu de l’escalade de la situation du choléra, nous interrompons nos vacances et revenons à Lusaka pour fournir un leadership plus direct et de première ligne dans la lutte contre l’épidémie», a-t-il indiqué, lundi, sur sa page Facebook.

Par ailleurs, toujours sur ce réseau social, le dirigeant zambien s’emploie à prodiguer des conseils à ses compatriotes. Il rappelle que «pour lutter contre cette épidémie de choléra, nous exhortons tous les citoyens à respecter ces lignes directrices», notamment «laver les mains avec du savon, faire bouillir de l’eau pour boire, cuisiner soigneusement les aliments et les manger chauds, et éviter de serrer la main ou de désinfecter si vous le faites».

«Nous avons tous un rôle à jouer dans l’effort collectif pour lutter rapidement contre le choléra en Zambie», a-t-il souligné.

La Zambie est frappée par une épidémie de choléra depuis octobre 2023, Lusaka étant la ville la plus touchée. Au 8 janvier 2024, le bilan de cette épidémie s’élevait sur l’ensemble du territoire, à 6272 cas d’infection, dont 249 morts (4%).