Le Roi Abdallah II de Jordanie a achevé ce 09 janvier 2024 une visite de travail et d’amitié de 72h au Rwanda, avec la promesse d’acter pour densifier dans les mois à venir la coopération bilatérale entre ces deux Etats.

Les principaux accords signés à la faveur de ce séjour du dirigeant arabe portent su «la coopération dans les domaines de la santé et des sciences médicales, ainsi que sur l’élimination de la double imposition des revenus et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales», se félicite la Présidence rwandaise, précisant que les deux partenaires se sont accordés pour «faciliter la coopération économique et commerciale ainsi que la coopération agricole» dans leur coopération.

Aux yeux de Paul Kagame, le Rwanda et la Jordanie partagent des valeurs et des aspirations communes pour un développement ancré dans la paix, la justice et la sécurité.

«J’ai hâte de poursuivre nos discussions productives et de renforcer davantage nos liens bilatéraux et l’amitié entre nos deux peuples», a salué le dirigeant d’Afrique orientale sur X. Dans la foulée, son hôte, a été plus explicite sur le sujet.

«La Jordanie souhaite faire progresser son partenariat avec vous. Je suis reconnaissant envers mon cher ami, le Président Paul Kagame, pour sa chaleureuse hospitalité. Il est inspirant de voir comment le peuple rwandais a fait du Rwanda, grâce à sa résilience et son unité, un phare de progrès et de prospérité admiré de tous», a confié le Roi Abdallah II sur X.

Les déplacements du Roi de la Jordanie en Afrique sont rarissimes et son pays stratégique au Moyen-Orient est souvent discret à souhait sur les prises de position diplomatique à l’égard du continent africain.