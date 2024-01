Les derniers chiffres officiels en date publiés par les autorités de Gaborone (Statistics Botswana) livrent une photographie parlante autour des partenaires privilégiés du Botswana dans ses liens commerciaux bilatéraux. Ces derniers chiffres officiels portent sur le dernier trimestre 2023.

Les Emirats arabes unis, l’Afrique du Sud, la Chine et l’Australie figurent en tête du «Classement des marchés de destination des exportations botswanaises», indique le dernier «Rapport des statistiques du commerce international du Botswana». Ces quatre pays occupent respectivement «21,9%, 18,9%, 12,8% et 10,9%» du total des exportations de ce pays d’Afrique australe.

A l’échelle globale, les exportations de marchandises du Botswana en octobre 2023 étaient «d’environ 200 millions de dollars, un recul de 31,6% par rapport à septembre 2023».

Les produits les plus exportés par le Botswana en octobre 2023, selon le Rapport précité, étaient «les diamants, le cuivre, les machines et appareils électriques». Des produits qui ont respectivement 46,0%, 25,2% et 9,8% de parts dans le total des exportations du Botswana.