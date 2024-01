L’entrée en compétition a été difficile pour le Cameroun ce lundi 15 janvier 2024 pour son tout premier match en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire.

Opposée à la Guinée dans le groupe C, la sélection nationale camerounaise s’est faite une frayeur en encaissant un but dès la 10ème minute de jeu. Les Lions indomptables moins efficaces et très peu entreprenants, vont boucler la première mi-temps avec un retard au marquoir.

L’égalisation est intervenue à la 51ème minute par Frank Magri, puis plus rien ne sera marqué durant la partie, malgré une nette domination des Camerounais, avec une possession de balle de 70% contre 30% pour les adversaires du jour.

A noter l’absence du gardien de but titulaire des Lions Indomptables, André Onana, qui a retardé son arrivée en Côte d’Ivoire en raison d’un match disputé le dimanche 14 janvier avec son club anglais, Manchester United.

Il n’a rejoint ses compatriotes à Yamoussoukro que ce lundi 15 janvier (par voie terrestre, après avoir atterri à Abidjan à cause d’un temps peu clément), peu avant la rencontre contre la Guinée.