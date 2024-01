Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a enregistré un nouvel attentat suicide ce mardi 16 janvier qui a fait trois morts en plein centre-ville.

Le kamikaze a fait actionner sa charge explosive devant un restaurant, non loin des bureaux du Maire de la capitale Mogadiscio. Un premier bilan fait état de trois morts et de deux blessés, d’après la Police locale.

L’attentat n’a pas été revendiqué, mais le mode opératoire est couramment utilisé par le groupe islamiste Al-Shabab lié à Al-Qaïda contrôlaient la capitale jusqu’en 2011, date à laquelle les rebelles ont été chassés de Mogadiscio par les troupes de l’Union africaine.

Mais, ils restent quand même, implantés dans de vastes zones rurales du centre et du sud du pays d’où ils planifient et exécutent des attentats meurtriers à travers le pays, dans l’optique de déstabiliser et renverser le Gouvernement en place.

Depuis août 2022, les autorités rwandaises ont intensifié les opérations militaires pour débusquer les bases de ce groupe islamiste. Al-Shabab a depuis subi de lourdes pertes en hommes et en matériels, mais reste très actif et constitue toujours la principale menace sécuritaire en Somalie.