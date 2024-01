Il y a 20 ans, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas (Maroc) disputait et perdait une finale de CAN contre la Tunisie. Deux décennies plus tard, il a la lourde mission de mener la sélection de son pays qui porte le titre de 1er demi-finaliste africain et arabe d’un Mondial, au «moins au stade des demi-finales de la CAN 2023», selon ses propres mots.

Sous le coup de 17HTU sur la pelouse du «Stade Laurent Pokou de San Pedro», les Marocains vont jouer les Tanzaniens dans une opposition chatoyante de styles (jeu stylé face à une tactique faite de finesse et de rapidité).

Sur le même terrain, à partir de 20HTU, la RDC va défier la Zambie. Deux anciens vainqueurs du tournoi, les deux équipes sont en phase de reconquête dans la compétition et souhaitent engranger le meilleur résultat possible durant leur première sortie pour prétendre aller le plus loin possible dans la compétition.

Congolais et Zambiens ont la particularité d’offrir un jeu explosif fait de passes rapides et de dribbles renversants et spectaculaires. Dans cette poule F, malheur aux vaincus des matchs, au regard de l’intensité des enjeux sportifs des rencontres de ce 1er tour.