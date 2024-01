La 34è grand-messe du football africain a connu sa 4è journée de compétition ce mardi 16 janvier avec à la clé de nouveaux exploits historiques.

Dans la poule D, sur la pelouse du «Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo», Youssef Msakni (33 ans) a pénétré, dans le cadre du match Tunisie-Namibie, le cercle très fermé des joueurs africains à avoir disputé «8 phases finales de CAN».

Msakni a par ailleurs joué ce 16 janvier son 100è match sous les couleurs tunisiennes, soit le 2è joueur le plus capé en Tunisie derrière R. Jaïdi.

Il rejoint d’autres crampons émérites du continent comme l’Ivoirien Alain Gouaméné (portier devenu formateur), Rigobert B. Song (défenseur devenu sélectionneur), l’Egyptien Ahmed Hassan, et André Ayew du Ghana qui dispute aussi actuellement sa 8è phase finale du même tournoi.

Contrairement aux 4 joueurs précités, Y. Msakni a la particularité d’avoir déjà marqué durant 5 phases finales différentes sur les 8 auxquelles il a pris part. Un palmarès qui devrait s’élargir dans les jours à venir, au regard des défis sportifs qui attendent son pays dans la poule D, après sa défaite d’entrée face à une Namibie valeureuse.

Les joueurs d’Afrique australe ont surpris en bien le grand public sportif africain en battant 1-0 la Tunisie en match d’ouverture de la poule D.

Deon Kavendji a marqué le but assassin à la 88è minute sur une erreur de placement de la défense tunisienne. Un but qui offre à la Namibie sa 1ère victoire historique en quatre phases finales de CAN jouées depuis 1998.