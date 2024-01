La SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe, une des CER-Communautés régionales-les plus dynamiques en Afrique) va lancer ce 19 janvier 2024 à Johannesburg (Afrique du Sud) son «Forum régional douanes-entreprises». Ce rendez-vous du donner et du recevoir se veut un important stimulus pour donner un coup de fouet aux échanges régionaux.

Douanes et entreprises de la SADC qui ont une vocation régionale et internationale seront les premiers acteurs de ce Forum ouvert à tous les acteurs majeurs de l’écosystème financier de l’Afrique australe. «Promouvoir l’inclusion, le dialogue et la collaboration» est le thème central de ce Forum régional.

Son édition 2024 est organisée par le Secrétariat de la SADC, avec deux ambitions phares. Aider d’une part les États membres «à favoriser la coopération et la collaboration avec le secteur privé». Et d’autre part, «mettre en œuvre ‘l’Accord sur la facilitation des échanges’ de l’OMC (Organisation mondiale du commerce)».

Il est surtout attendu des participants à ce Forum des solutions pratiques et concrètes pour redynamiser la libre circulation des personnes et des biens en Afrique australe. Le Secrétariat de la SADC attend précisément de ces participants qu’ils «informent, conseillent et présentent des options pour surmonter les obstacles identifiés à la circulation des marchandises à travers les frontières dans la région».