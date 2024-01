La Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (Manusom) a confirmé ce jeudi 18 janvier, le crash d’un avion de l’ONU en territoire somalien.

Le drame s’est produit à El-Barde, dans le sud-ouest de la Somalie, lors de l’atterrissage sur une piste. L’appareil qui transportait du matériel humanitaire pour le Programme alimentaire mondial (PAM), a été «dévié de la piste», d’après un communiqué de la Manusom à Mogadiscio, la capitale somalienne.

Un premier bilan officiel fait état d’un mort et de deux blessés et une enquête a été ouverte, «en collaboration avec les autorités fédérales et de l’Etat du Sud-Ouest» pour mieux comprendre les circonstances de cet incident, écrit la Mission onusienne en Somalie.

L’assistante humanitaire du PAM est cruciale dans ce pays où de longues sécheresses alternées d’inondations ont accentué l’insécurité alimentaire et rendu des millions de personnes dépendantes de l’aide humanitaire pour survivre.