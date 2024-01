Le Cameroun démarre ce lundi 22 janvier 2024 un programme de vaccination de routine contre le paludisme, maladie parasitaire à l’origine de millions de décès annuels dans à travers le monde.

Il s’agit d’une première mondiale, après plus de 40 années de recherches pour contrer cette maladie transmise par les moustiques et très répandue en Afrique et dans les pays tropicaux.

«Cela fait longtemps que nous attendons un jour comme celui-ci», s’est réjoui Mohammed Abdulaziz, chef de la Division du contrôle et de la prévention des maladies au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), lors d’une réunion d’information en ligne conjointe avec l’OMS, Gavi et d’autres organisations.

La campagne de vaccination sera menée avec le vaccin RTS,S développé par le fabricant de médicaments britannique GSK et approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce vaccin a fait preuve d’efficacité, mais l’OMS recommande de maintenir l’utilisation des outils déjà existants contre le paludisme, notamment les moustiquaires.