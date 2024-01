La Transition en place au Gabon depuis août 2023 se préoccupe un peu plus de la diaspora gabonaise et a à cœur de vertébrer davantage le pays par les liaisons aériennes. Des projections qui transparaissent d’approches officielles ces 19 et 20 janvier 2024.

Creuset de récurrents cris du cœur de ressortissants gabonais vivant loin de leur patrie, la diaspora du Gabon a un début de solution à ses maux sociaux. A la faveur d’un séjour officiel à Dakar du 18 au 20 janvier 2024, le Président Oligui Nguema a annoncé devant ses compatriotes la «création d’un Fonds d’un milliard de francs CFA pour contribuer à résoudre les problèmes sociaux de la diaspora» de son pays.

Dans la pratique, selon des explications de la diplomatie gabonaise, ce Fonds servira à aider dans des cas comme «les décès, maladies, grossesses, rapatriements de dépouille, etc.», cas dans lesquels les familles se trouvent habituellement démunies.

Autre bonne nouvelle pour la diaspora gabonaise, la Présidence du pays annonce «l’augmentation du nombre de boursiers à l’étranger, l’affrètement d’avions militaires pour le rapatriement» de ressortissants ne disposant plus de ressources financières pour leur retour au bercail.

Sur un autre plan, la Transition a depuis ce 20 janvier 2024 des pistes crédibles pour opérationnaliser son projet consistant à doter le pays d’une compagnie aérienne pour les déplacements internes des populations.

Oligui Nguema a «reçu en audience Nzo’o Minto’o Prosper (Directeur régional de l’OACI), accompagné du ‘Collectif des Expatriés Gabonais de l’ASECNA’. Ce collectif a présenté des propositions pour soutenir la Transition en aviation. Notamment par la création d’une compagnie nationale desservant les provinces du Gabon», a précisé ce 20 janvier la Présidence gabonaise.

La relance d’un secteur de l’aviation civile mieux géré fait partie des priorités des autorités de la Transition au Gabon.