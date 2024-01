L’Académie Mohammed VI de football basée à Salé, ville jumelle de Rabat, la capitale du Maroc, a contribué fortement à l’essor du football marocain à l’international, a souligné le vice-président de la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS), Robert Ley.

“Grâce aux projets menés sous la conduite de SM le Roi, le Maroc compte les meilleures installations (stades, académie, infrastructures…) de toute l’Afrique, lesquelles font du Royaume un modèle en Afrique et au niveau mondial”, a confié à la MAP, Rabert Ley, ancien joueur et ex-président de club, assurant que le travail accompli par l’Académie qui s’impose désormais comme un « exemple » à suivre pour le football africain d’abord et mondial ensuite, a contribué à apporter à l’équipe nationale de football une “qualité supérieure”.

Le Maroc est en effet, reconnu mondialement par la qualité de ses installations, des formations et de ses équipes, comme en témoignent les classements mondiaux, où le Maroc est souvent représenté, a indiqué Robert Ley, citant à ce propos, les cas du sélectionneur national, Walid Regragui et du portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, qui étaient en lice respectivement pour le titre de meilleur entraîneur et meilleur gardien au monde. Il a également cité le cas du joueur Achraf Hakimi, qui faisait partie du Onze type mondial de l’année 2023, et Ghizlane Chebbak, capitaine de la sélection féminine marocaine, qui faisait partie du Top 10 des meilleures meneuses du jeu au monde.

Saluant la place qu’occupe désormais la sélection marocaine, première équipe arabe et africaine à atteindre la demi-finale d’une coupe du monde, Ley estime que la 4ème position au Mondial 2022 au Qatar “a montré que le football marocain progresse de plus en plus”. Et le vice-président de l’IFFHS d’assurer que cet exploit historique devrait être confirmé lors de l’actuelle Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire, où le Maroc figure parmi les prétendants au titre africain.

“Quand je vois tous les jeunes joueurs marocains qui évoluent dans tous les meilleurs championnats du monde, la relève est largement assurée”, a déclaré le vice-président de l’IFFHS avant de conclure que la capacité “extraordinaire” que développe le Maroc depuis quelques années se voit aussi dans l’évolution du football féminin qui connaît, lui aussi, un “développement remarquable”, citant pour preuves, les excellents résultats des Lionnes de l’Atlas lors des dernières Coupe du monde organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande et en Coupe d’Afrique des Nations, tenue au Maroc.