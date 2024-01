Le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, l’influent général Yark Damehane a autorisé «l’entrée au Togo de la dépouille mortelle de Mgr P. Kpodzro, Archevêque de Lomé, pour être inhumé à Lomé » (Préfecture du Golfe), d’après une décision officielle prise le 18 janvier mais rendue publique seulement ce 25 janvier.

«Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile demande au chargé du Commissariat spécial de Police de l’Aéroport de Lomé de laisser passer la bière renfermant la dépouille, après les contrôles d’usage», précise le document.

C’est la première sortie officielle de l’Etat togolais autour du décès de Mgr Kpodzro, précisant que «ce décès est intervenu le 4 janvier 2024 à Stockholm (Suède)».

L’annonce de la disparition de Mgr Kpodzro, ancien Président du Parlement de Transition au Togo entre 1992 et 1994, dans sa 94è année, a été annoncée seulement le 09 janvier 2024 par ses proches.

Plusieurs hommages lui sont rendus depuis l’annonce de sa disparition par des acteurs politiques et divers responsables de la Société civile togolaise. En exil depuis le second semestre 2020 à l’étranger, Mgr Kpodzro a séjourné au Ghana, au Bénin et en Suède.

Il avait soutenu lors de la présidentielle du 22 février 2020 le candidat d’opposition, Gabriel Kodjo, arrivé officiellement en 2è position de ce scrutin.

Des résultats dénoncés par feu Mgr Kpodzro qui avait alors juré de ne pas «remettre pied au Togo sans une solution durable au contentieux électoral de février 2020».