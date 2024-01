Au deuxième jour de son séjour au Rwanda dans «le cadre d’une visite d’amitié et de travail», le Président de transition guinéen, Mamadi Doumbouya et la délégation qui l’accompagne, entendent approfondir leur coopération dans divers domaines avec cet Etat d’Afrique de l’Est.

Au 2è jour de son séjour rwandais, le Général Mamadi Doumbouya devrait se rendre au «Genocide Memorial Center de Kigali» pour le dépôt d’une gerbe de fleurs, et visiter une usine de raffinerie d’or.

Le dirigeant guinéen procédera également à l’inauguration de la nouvelle Ambassade de la Guinée à Kigali, une cérémonie qui sera suivie d’une rencontre avec la communauté guinéenne établie au Rwanda.

Selon le protocole d’Etat guinéen, Paul Kagame et Mamadi Doumbouya «aborderont également la question du positionnement d’une Afrique souveraine, autodéterminée et influente sur la scène internationale».

« À l’invitation de mon frère et ami, le Président P. Kagame du Rwanda, j’effectue à Kigali une visite de travail et d’amitié. Le renforcement des liens d’amitié et de fraternité entre nos deux peuples, ainsi que la continuation des secteurs vitaux de la coopération déjà identifiés en avril 2023 lors de la visite de M. Kagame à Conakry seront les points forts de ce déplacement dans le cadre bilatéral», a par ailleurs précisé le dirigeant Doumbouya lui-même sur X.

Le président de transition en Guine-Conakry, Mamadi Doumbouya est arrivé hier jeudi a Kigali à la tête d’une délégation comprenant, outre la Première Dame, les ministres des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’Étranger, des Télécommunications, des Transports, des Infrastructures, de l’ambassadeur de la Guinée au Rwanda, ainsi que des conseillers du Président de la République.

Le Rwanda offre son expertise dans plusieurs domaines à plusieurs Etats d’Afrique centrale, occidentale et australe depuis plusieurs années.