Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit «profondément préoccupé», ce lundi 29 janvier, par les actes de violence commis le week-end dernier dans la Zone administrative d’Abyei au Soudan du Sud, ayant causé la mort tragique de plusieurs civils, ainsi que par les attaques contre la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) au cours desquelles deux Casques bleus ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans sa déclaration à la presse, Guterres a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des civils décédés, et condamne les attaques contre la FISNUA, tout en appelant les Gouvernements du Soudan du Sud et du Soudan à lancer rapidement une enquête, avec l’assistance de la FISNUA, afin de traduire en justice, les responsables de ces attaques.

Le SG de l’ONU rappelle à toutes les parties que de tels actes contre les Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre.

Selon les autorités locales, 52 civils et deux Casques bleus auraient perdu la vie, samedi et dimanche, dans plusieurs attaques à caractère ethnique dans la région d’Abyei, théâtre régulier d’affrontements, et une zone pétrolifère frontalière que se disputent le Soudan et le Soudan du Sud. Elle est placée sous la protection de l’ONU depuis l’indépendance du Soudan du Sud en 2011.