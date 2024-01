Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé l’octroi au Cameroun d’un financement de 183,4 millions de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), a annoncé l’institution financière dans un communiqué publié lundi sur son site.

Le Conseil d’administration fait prévaloir que le Cameroun est un pays extrêmement vulnérable aux changements climatiques qui fait face à des risques récurrents de sécheresses, d’inondations, de glissements de terrain et d’érosion côtière.

La FRD aidera ce pays d’Afrique centrale à s’adapter et à atténuer les effets des changements climatiques, en se substituant à des financements plus onéreux, ajoute la même source.

Elle contribuera à remédier aux facteurs de vulnérabilité face aux changements climatiques en aidant les autorités à renforcer le cadre institutionnel du pays en matière de gouvernance et de coordination des politiques liées aux changements climatiques, à intégrer l’action climatique dans la gestion des finances publiques, à renforcer les politiques nationales d’adaptation et à intensifier les initiatives d’atténuation des changements climatiques, précise le communiqué du FMI.

Les réformes engagées dans le cadre de la FRD devraient également renforcer, d’après le communiqué, l’accompagnement croissant dont bénéficie le Cameroun de la part des partenaires pour le développement et d’autres parties prenantes en faveur d’un développement résilient face aux changements climatiques, et permettre de mobiliser des financements supplémentaires en faveur de l’action climatique.

Le communiqué note que le Cameroun, signataire de la COP21 et d’autres conventions internationales majeures sur les changements climatiques, s’est aussi engagé en faveur d’une gestion durable des ressources naturelles et de politiques d’adaptation et d’atténuation.

L’accord FRD coïncide avec les 18 mois restants pour les accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) approuvés en juillet 2021 et prolongés en décembre 2023 pour soutenir le programme de réformes économiques et financières dans ce pays.