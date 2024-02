Les autorités provinciales du Haut-Katanga, au Sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré officiellement l’épidémie du choléra dans la province, après avoir enregistré 160 cas dont 16 décès en un mois.

«Dans l’ensemble, 160 cas de choléra ont été enregistrés et confirmés par le laboratoire de santé publique de Lubumbashi. Et parmi ces cas, il y a eu 16 décès», a précisé le ministre provincial de la santé dans un communiqué publié mardi, ajoutant «je me trouve dans l’obligation de déclarer l’épidémie de choléra sur toute l’étendue de la province du Haut-Katanga».

Les zones de santé touchées par la maladie sont, d’après lui, Kisanga, Lukafu, Kampemba, Vangu, Kilela Balanda, Likasi, Mumbunda, Lubumbashi, et Katuba.

Le ministre provincial a instruit toutes les autorités politico-administratives de différentes entités à maintenir leur engagement dans la lutte contre l’épidémie de choléra.

De même qu’il a invité les professionnels des médias, les mobilisateurs sociaux, les leaders communautaires, les confessions religieuses et les acteurs de la société civile de sensibiliser la population sur le danger du choléra et l’importance d’observer les mesures d’hygiène.

Les autorités provinciales recommandent aux citoyens certains gestes comme se laver régulièrement les mains et, en cas des diarrhées et de vomissements, de contacter les structures sanitaires les plus proches.

Selon la presse locale, d’autres provinces seraient également touchées par le choléra. Le cas de Lualaba voisin où plus de 500 cas dont 26 décès ont été recensés depuis trois mois dans plusieurs zones de santé.