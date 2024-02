La Société nationale de gestion du patrimoine du TER- Train express régional (SENTER) a dressé ce 31 janvier, le bilan de ses activités en 2023, avec à la clé des chiffres encourageants.

«Le TER est un moyen incontournable pour transporter des personnes, structurer les territoires et accélérer le développement économique. Et en 2023, 41 millions de personnes ont voyagé dans le TER», a informé ce 31 janvier Abdou Ndéné Sall (Directeur général de la SENTER).

Le TER «est une desserte de base appelée à connaître d’autres exploitations. Ce moyen de transport permet de régler les problèmes de mobilité et d’anticiper sur le développement des zones futures, en mettant en service 200 trains par jour dans le confort et la régularité», a encore défendu Abdou Ndéné Sall.

Il ressort du même bilan officiel autour de l’exploitation du TER en 2023 que «341 entreprises ont été des prestataires de la SETER pour un montant de 7,5 milliards de FCFA».

Outil phare dans les efforts nationaux de décarbonation du Sénégal, le TER offre de l’emploi à «535 personnes qui s’occupent au quotidien du nettoyage des rames, des quais, plus de 500 personnes font le désherbage des voies et plus de 60 personnes s’occupent de la sécurité des emprises», saluent en outre les autorités sénégalaises.

Lancé en décembre 2021, le Train express régional est l’une des grandes réalisations en matière d’infrastructures sous le second mandat du Président, Macky Sall.